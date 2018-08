Investigan presunta narcopinta del CJNG en parroquia de Bosques de Las Lomas

Autoridades de la Ciudad de México investigan una presunta narcopinta en una de las paredes de la parroquia “Señor de la Resurrección” en la zona de Bosques de las Lomas, perímetro de Miguel Hidalgo.

En el grafiti que fue hecho la madrugada del domingo se leía: “Cártel Jalisco Nueva Generación ya llegamos”.

Fueron los vecinos quienes avisaron sobre la pinta y en la parroquia ordenaron cubrirla con pintura color rojo.

El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, rechazó que el grafiti corresponda a los realizados por los grupos criminales.

“Es una pinta a un costado del muro que refiere que pretendía dar a conocer la llegada de un grupo criminal, hicimos un comparativo con los archivos que tenemos de mensajes a nivel nacional y no existe ninguna coincidencia sobre la forma, pero de cualquier manera vamos a estar atentos y presentes. El texto que está ahí inserto no corresponde o no es similar a los que comúnmente dejan estos grupos criminales”, expuso José Ramón Amieva, jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Policías preventivos de esa zona dijeron que el personal de la iglesia nunca les notificó, ni pidió apoyo.

La Procuraduría capitalina inicio una investigación por el caso.

“La Policía de Investigación está trabajando puntualmente sobre de ello, las cámaras de la propia ciudad, las cámaras de particulares, los testigos para ver en qué preciso momento apareció, fijarlo, acotarlo, la pinta y también las áreas de inteligencia de la PDI están sistematizando esa información porque muy probablemente no sean las personas que ahí refiere”, explicó Guillermo Terán, subprocurador de Averiguaciones Previas de la PGJ-CDMX.

No es la primera ocasión que se encuentran mensajes de esa organización criminal, en mayo pasado fue localizada una manta en un puente peatonal de la colonia Tlaxpana, en la que exigían a la Procuraduría capitalina poner orden en Tepito y en febrero fueron colocada otra en el Periférico en el que decían que habían llegado a la ciudad.

Con información de Arturo Sierra.

LLH