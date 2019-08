Investigan la muerte del padre José Martín Guzmán, en Matamoros, Tamaulipas

La Procuraduría de Justicia de Tamaulipas investiga la muerte del sacerdote José Martín Guzmán Vega, asesinado frente a la entrada principal de la iglesia Cristo Rey de la Paz, ubicada en el ejido Santa Adelaida, en Matamoros, Tamaulipas.

El padre fue atacado con arma blanca la noche del jueves.

Ya las autoridades competentes han comenzado las investigaciones para esclarecer los hechos y hacer justicia, en tanto expresamos nuestras condolencias a la familia Guzmán Vega y a la comunidad de la parroquia Cristo Rey de la Paz del ejido Santa Adelaida e invitamos a todos a unirnos en oración para pedir por el eterno descanso del padre Martín”, apuntó Juan Martín Tejeda, canciller de la diócesis de Matamoros.

Según los vecinos del lugar tras ser atacado el padre gritó pidiendo auxilio. Al escucharlo la gente se acercó para brindarle ayuda y llevarlo en un vehículo particular hasta el Hospital General, donde más tarde murió.

“A todos ayudaba, en la mañana cuando me dijeron agarré la bicicleta y me vine, estuvo cuando falleció mi esposa, me apoyó con mis hijos, la verdad sí, me duele bastante”, dijo Esteban del Ángel, feligrés.

“Muy bueno, era muy bueno, ya tenía años aquí”, señaló Rosa Esquivel, habitante del ejido Santa Adelaida.

“Nadie se imaginó que iba a pasar esto, yo estaba en el coro, siempre lo miraba los domingos”, comentó Karime Meneses, habitante del ejido Santa Adelaida.

La diócesis de Matamoros pide a las autoridades que se realicen las investigaciones para dar con el responsable de la muerte del padre Martín Guzmán.

“Nos tenemos que sujetar a lo que las autoridades competentes están haciendo respecto a esto”, expuso Juan Martín Tejeda, canciller de la Diócesis de Matamoros.

En un comunicado la Procuraduría de Tamaulipas informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer y conocer el móvil del crimen.

El padre Martín Guzmán era originario del estado de Michoacán y tenía 16 años de servicio en la iglesia católica, los últimos 10 años en la iglesia Cristo Rey de la Paz, además tenía la encomienda de visitar a los reos del penal de Matamoros, ubicado en el ejido Santa Adelaida.

Con información de Anabel Lerma.

LLH