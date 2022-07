Investigan intoxicación de jóvenes con fentanilo durante fiesta clandestina en Tijuana

Este jueves, el Hospital General de Tijuana, en Baja California, confirmó que, entre las 7 personas atendidas por intoxicación por consumo de fentanilo, se encuentran: un adulto, tres jóvenes de 18 años y tres menores de edad.

Según las primeras investigaciones de la Fiscalía del Estado, la sobredosis ocurrió en una presunta fiesta clandestina, realizada el fin de semana, en un domicilio ubicado en la calle Río Papaloapan, de la colonia Rio Vista, muy cerca de la Garita de Otay.

Una persona que estuvo en el lugar aseguró que en el domicilio donde ocurrieron los hechos, nunca se realizó una fiesta clandestina y que la droga no se distribuyó en el lugar de la reunión, sino afuera de la vivienda.

Este se trata del primer caso en el estado, de menores de edad y jóvenes intoxicados con esta anfetamina, considerada de alto riesgo.

La Secretaría de Salud del estado informó que según las declaraciones, consumieron “un polvo blanco” en la reunión y la Fiscalía General del Estado confirmó que la sustancia consumida había sido fentanilo, una droga 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más peligrosa que la morfina.

La investigación continúa en coordinación con la FGR, para descubrir de dónde provino la droga, y si fue o no promovido su consumo por alguien cercano a los menores.

Algunos intoxicados consumieron la sustancia pensando que era cocaína.

La mujer adulta que fue atendida en el Hospital General, habló de manera anónima y reveló que se encuentra bajo investigación y aseguró que ella no distribuyó el opioide sintético.

“Pues creo que si esta todavía la investigación abierta, pues que no me saliera que iban a seguir con las declaraciones. Llegó un joven me ofreció cocaína le dije que sí y a los 2 segundos ya no supe nada de mí, cuando la voltee a ver a ella me dice ¿consumes drogas? y le dije sí consumí cocaína. Me dijo no te dieron cocaína, me sorprendí porque a mis 33 años no conocía esa droga y conocerla a los 33 años, pues no se lo deseo a nadie la verdad”, concluyó Brenda.