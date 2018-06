Investigan homicidio de candidato a diputado en Coahuila

“Agradezco a la autoridad electoral que haya decidido aceptar la realización de este ejercicio democrático, yo no tengo un partido político, participo en política, pero me gusta la democracia, me gusta que la gente reflexione, que tome conciencia”, señaló Fernando Purón Johnston, candidato a diputado federal por Piedras Negras.

Estas fueron las últimas palabras que pronunció el candidato de la Coalición Todos por México, del PRI, Partido Verde y Panal, Fernando Purón Johnston, luego de concluir un debate político en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila, en Piedras Negras, el pasado viernes por la noche.

Al salir de la universidad lo esperaba su agresor, un hombre con gorra, barba y sudadera. Se le acercó y le dio un tiro en la cabeza.

Purón Johnston murió cuando era trasladado a un hospital. El agresor está identificado, pero no detenido.

Para el gobernador del estado de Coahuila, el candidato no tomó medidas para su seguridad.

“Relajó su seguridad, pero si ustedes ven, el crimen se comete de una manera cobarde, saliendo de un evento que tiene que ver con la democracia y que esto realmente mancha esa parte”, aseguró Miguel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila.

Insistió en que el crimen organizado fue quien llevó a cabo este ataque debido a las acciones que emprendió Fernando Purón cuando se desempeñó como alcalde.

“Que es lo que estamos viendo en los últimos días, no es la presencia de criminales sin ton y sin razón en las calles como lo había antes, lo que vemos hoy son venganzas y lo que vemos son actuaciones para poder amedrentar a las instituciones públicas, sí, pero de manera cobarde, es yo creo al final de cuentas no deja de ser un homicidio y que de alguna forma quieren dejar algún mensaje”, explicó Miguel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila.

Las autoridades cuentan con el perfil del asesino, con fotografías a través de los videos y no se descarta que haya más involucrados.

También puedes leer: Fiscalía de Coahuila tiene más videos para identificar a homicida de Fernando Purón

Con información de Juan Andrés Martínez

MAP