Investigan hallazgo de toma clandestina de hidrocarburo en calles de Azcapotzalco

La noche del miércoles 7 de abril de 2021 se dio a conocer que llegaron a su fin las labores en una toma clandestina detectada en el cruce la avenida Tezozómoc y la calle de 5 de Mayo, en la colonia San Miguel Amantla, en la alcaldía Azcapotzalco.

La toma fue detectada de forma inmediata por personal de Pemex, lo que impidió que el hidrocarburo pudiera ser sustraído o derramado.

“Las autoridades determinaron no desalojar a la población, ya que no hubo derrame de combustible, no hay riesgo para la ciudadanía, sin embargo, la zona permanecerá acordonada para evitar que gente ajena se acerque a la zona”, informó nuestro reportero Ramkar Cruz.