Investigan paquetes sospechosos en la Torre Trump de NY

Agentes de la Policía de Nueva York investigan el hallazgo de tres paquetes sospechosos en la Torre Trump.

Breaking: Police are investigating multiple suspicious packages at Trump Tower in New York City. The bomb squad is at the scene. pic.twitter.com/zXSB5zO19m — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 27 de julio de 2018

Medios locales reportaron que la Quinta Avenida, desde la calle 57 a la 56, está cerrada al tráfico de vehículos y peatones.

NYPD: Suspicious package near Trump Tower. 5th Avenue from 57th to 56th street is closed to vehicle/pedestrian traffic for a precautionary investigation @ABC7NY pic.twitter.com/Hc9SYoazwP — Naveen Dhaliwal (@NaveenDhaliwal) 27 de julio de 2018

Los paquetes fueron encontrados junto a unas jardineras cerca de un café ubicado en el segundo piso de la torre. Dentro, la Policía encontró teléfonos celulares y un dispositivo desconocido.

La torre es propiedad del presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien no se encuentra en el área.

The situation at Trump Tower (725 5th Ave, #Manhattan) has been assessed. There is no danger at this time. — NYPD NEWS (@NYPDnews) 27 de julio de 2018

El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York informó en su cuenta de Twitter que por el momento la situación no presentaba peligro.

