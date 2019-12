Investigan feminicidio de Ana Isabel; desapareció en Cuajimalpa, CDMX

En el Estado de México fue encontrado el cuerpo de una mujer, quien desapareció de su hogar, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, luego de discutir con la exesposa de su actual pareja; las autoridades investigan las circunstancias de su desaparición y posterior asesinato.

Doce días después de su cumpleaños, el primero de diciembre, Ana Isabel de 46 años de edad se citó con su pareja para desayunar cerca de la estación San Antonio Abad, del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Por la noche, Ana Isabel denunció a través de su cuenta de Facebook que la exesposa de su novio la había golpeado y la responsabilizó de lo que le pudiera ocurrir.

En el mensaje, la mujer reveló el nombre de su agresora, escribió que le rompió su lente derecho, y señaló que la pelea se suscitó en la casa que ella compartía con su pareja, en Cuajimalpa.

Yo le marco y me explica que ya todo está bien, que ya se arreglaron las cosas, que ya estaba en casa de su pareja, que ya todo está normal, por lo cual yo me quedo tranquilo, me duermo y al otro día, el lunes 2 de diciembre, alrededor de las 11 de la mañana recibo una llamada del número de mi mamá y al contestar noto que es la voz de su pareja y se me hizo algo extraño pues me preguntó si mi mamá estaba en mi domicilio”, relató Alberto San Vicente, hijo de Ana Isabel.

Ana, quien trabajaba como secretaria en una inmobiliaria, desapareció y no dejó rastro alguno.

La última información que Alberto y su hermana Vania tuvieron sobre su madre fue entre la 1 y las 3 de la mañana, del lunes 2 de diciembre, por medio de una llamada que recibieron de un vecino desconocido.

Entre la 1 y 2 de la mañana vuelvo a recibir una llamada, pero no era del número de mi mamá, yo entre adormilada contesté y era el vecino, me dijo que mi mamá estaba bien, que estaban tomando y que ya había pasado todo; a las tres de la mañana me desperté porque sentí algo y le mandé un mensaje, le dije: ‘Oye, ¿te vas a quedar con Ricardo o vas volver con él? y me puso que no’, ese fue su último mensaje. En la mañana que me desperté le mandé otro mensaje y le pregunté ¿Oye vas a ir a trabajar?.. no me contestó”, señaló Vania San Vicente, hija de Ana Isabel.

La denuncia ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas (Fipide) se presentó el martes 3 de diciembre, ese mismo día se revisaron las cámaras del C5 de la Ciudad de México cercanas al lugar, las cuales no revelaron ninguna pista.

La pareja de Ana Isabel aseguró a FOROtv que se percató que ella no estaba cuando despertó luego de la discusión; precisó que uno de sus vecinos se había quedado con su mujer hasta las 4 de la mañana.

Me levanto y me sacó de onda porque ella no está, camino hacia la sala y me doy cuenta luego luego que está el teléfono de ella en la mesa, cuando ella nunca suelta su teléfono. Yo no me acuerdo bien porque estaba tomado, no me justifico ni mucho menos, pero no recuerdo bien; yo me acuerdo que en el Ministerio Público pidieron que llegáramos a una conciliación. Además, el vecino dijo que él se salió como a las 4 de la mañana y que todavía se tomó una cerveza con ella, e incluso, que cuando salió, que ella misma se levantó a abrirle la puerta”, comentó la pareja de Ana.

Este miércoles, tres días después de su desaparición, autoridades de Naucalpan, Estado de México, notificaron a los hijos que habían localizado a alguien con las características de su madre.

Se confirmó que Ana Isabel fue hallada sin vida con huellas de violencia en la colonia El Capulín.

Con información de Itzel Cruz Alanís y FOROtv

