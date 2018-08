Investigan ‘evento adverso’ en 9 mujeres atendidas por parto en hospital general de Michoacán

En Michoacán, nueve mujeres atendidas por parto en el hospital general de Morelia denunciaron haber presentado el fin de semana síntomas muy similares: intenso dolor de cabeza, fiebre, náuseas, vómito y escalofríos.

Todas ingresaron por parto o cesárea.

“Ella salió con dolor de cabeza y de escalofrío y fiebre y vómito”, reveló Eva Sopeña, familiar de Itzel Patricia Cortés.

“Ingresó al hospital, entonces le hicieron cesárea, todo salió bien, los médicos me dijeron que la bebé estaba muy bien, pero en la noche se puso muy enferma, le dolía la cabeza, sudaba y tenía mucho frío. El domingo se puso mucho más enferma, un dolor de cabeza insoportable. Ahora me dicen que es un virus”, compartió Germán Moreno Ortiz, esposo de Carmen Carmona Solís.

Un comunicado dice:

“Nueve mujeres pacientes que presentaron un evento adverso asociado a anestesia local.

Las nueve pacientes fueron ingresadas en la unidad de ginecobstetricia del Hospital General “Miguel Silva” de Morelia, el fin de semana. Ocho de las nueve mujeres se encuentran estables. Una permanece en cuidados intensivos tras llegar al hospital por un aborto incompleto. Ningún recién nacido está en riesgo. La Secretaría de Salud de Michoacán informó que con base en las primeras investigaciones todo apunta a un “evento adverso” asociado a la anestesia. Familiares se quejaron de falta de información.

“Se puso bien grave, tenía fiebre y mucho escalofrío”, apuntó Juan Carlos Díaz, esposo de María del Carmen.

-¿Y qué pasó con los bebés?

“Ellos están bien. Ahorita la que está mal, pues, es ella. Nomás han dicho que es un virus, pero no han dicho qué tipo de virus es. La mayoría de la gente dice que en el quirófano”, añadió Juan Carlos Díaz.

“Trae un problemilla de un virus, no sé, no nos dicen nada, no nos comentan nada, y algo preocupado por el detalle. No nos dejan ni ver a los pacientes ni a nuestros hijos”, destacó Marcos Ruiz Reyes, esposo de Cristian Janet Chávez.

“Yo le dije a la enfermera, le duele mucho la cabeza, yo creo que es por la anestesia porque a las demás también les duele. Al rato ya no supo de ella, los ojos se le torcían”, dijo el familiar de un paciente”, agregó.

Las autoridades de salud restringieron durante 72 horas el uso del área de quirófanos donde se atienden partos y cesáreas en el hospital general.

Se tomaron muestras para descartar un problema infeccioso y se enviaron al laboratorio estatal de salud pública.

Con información de Cecilia Reynoso.

LLH