Investigan enfrentamiento entre policías y habitantes en Hidalgo

Tras los enfrentamientos violentos ocurridos este martes entre habitantes de la comunidad de Xuchitlán del municipio de San Salvador, Hidalgo, y policías, autoridades iniciaron carpetas de investigación contra civiles y un oficial.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, son por varios delitos, principalmente lesiones.

“Esas tres carpetas, se inicia la primera que te comento, se inicia por daños a la propiedad, daños a una patrulla de la policía municipal de Pachuca, la segunda carpeta es por lesiones causadas a un elemento de la policía estatal por parte de un civil y la tercera carpeta que tenemos en integración es una carpeta iniciada por lesiones y lo que resulte en contra de un policía estatal que lesionó a un civil”, indicó Enrique Medina, director general de investigación y litigación de la zona oriente de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo.

El enfrentamiento dejó cuatro lesionados. Afuera del hospital general de Pachuca se encuentran los familiares en espera de recibir el reporte de la condición de salud del hombre de 32 años que quedó tirado en el suelo, frente a palacio de gobierno.

Hasta el momento no hay reporte médico de la situación del lesionado y los familiares se han negado a dar declaraciones.

En el Hospital del ISSSTE de Pachuca son atendidos los policías que resultaron lesionados. Una mujer policía que fue golpeada con las vallas metálicas y después pateada, narra los momentos que vivió durante el enfrentamiento.

“Entonces nos empezaron a agredir con piedras, a mí me agredieron con un objeto, me tiraron al suelo, me arrojaron las vallas encima, me golpearon, me estaban dando de patadas. Ya posterior a ello mis compañeros me auxiliaron, fue como pude zafarme de ahí. A mis demás compañeros los seguían golpeando, los jaloneaban, los pateaban, también los tiraron. Pues eso fue prácticamente lo que yo recuerdo hasta el momento”, relató una mujer policía que fue golpeada.

En tanto, en Xuchitlán, una comunidad de poco más de mil habitantes y donde la mayoría de los pobladores se dedican al campo, en este momento se encuentra sola porque la mayoría de los vecinos están en Pachuca apoyando a sus compañeros.

Gabriel, delegado de la comunidad de Xuchitlán, explicó que vinieron a la capital para manifestarse exigiendo obras.

“Lo que pedíamos era la conclusión de unas obras que tenemos desahogadas desde el 2019, no se han concluido las obras. Es pavimentación asfáltica y paneles solares, es lo que pedíamos”, destacó Gabriel, delegado de la comunidad de Xuchitlán.

Afuera de la Procuraduría se mantiene un grupo de pobladores de Xuchitlán en espera de que les informen de la situación legal de uno de los manifestantes que fue detenido.

Con información de Bertha Alfaro

