Investigan a directora de preparatoria en León que pidió a alumnas no usar minifaldas para evitar acoso

En Guanajuato la Universidad del Estado investiga a la directora de una preparatoria en León, Dalila Avella Camarena García, luego de que les pidió a las alumnas, evitar usar minifaldas, shorts y tops en clases, para evitar ser acosadas.

Estudiantes de nivel medio superior de la Universidad de Guanajuato, plantel León, rechazaron la sugerencia de su directora, Dalila Abella Camarena García, quien el pasado 17 de marzo, en una videoconferencia con jefes de salón dijo que para evitar el acoso las alumnas deberían evitar usar ciertas prendas de vestir, como las minifaldas, short y tops a la hora de clases.

“No creo que tenga nada que ver la vestimenta, no creo que por tu manera de vestir tengan que, no estás dando un consentimiento para que te toquen, entonces no tienen nada que ver, tú te puedes vestir de la manera que sea, no porque lleves un vestido tienen derecho a acosarte, porque lleves falda, short”, dijo una alumna.