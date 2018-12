Investigan desaparición de 3 jóvenes en Acapulco; familiares afirman que policías se los llevaron

Autoridades del Gobierno de Guerrero investigan la desaparición de tres jóvenes y la muerte de uno de ellos, ocurridas el pasado 5 de diciembre, en una cancha de futbol de Acapulco.

Según familiares de los jóvenes desaparecidos, supuestos policías municipales les marcaron el alto y se los llevaron.

El vocero de Seguridad del Gobierno de Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, confirmó que un grupo de cinco elementos municipales fue requerido para rendir declaración por este tema.

El pasado 5 de diciembre, Jonathan Romero Gil, de 26 años, desapareció junto con otros dos jóvenes.

Según sus familiares, ese día Jonathan Romero salió de su casa en el barrio ‘Tambuco’ para ir a jugar futbol a la cancha de la CROM, en la Costera Miguel Alemán.

Jonathan se encontró con su amigo Carlos Ignacio Rojas y otro joven, que aún no ha sido identificado.

En un video, en poder de la Fiscalía del Estado, se observa a los jóvenes caminando y segundos después aparece una patrulla que cruza cerca de ellos.

Esta fue la última vez que se vio a Jonathan, Carlos Ignacio y al tercer joven.

Yo recibo una llamada de una amiga y me dice: tu hijo está siendo revisado por unos policías municipales. Le hice una llamada a mi hijo, todavía le marqué, me contesta muy nervioso y me dice que me devuelve la llamada más tarde”, reiteró la señora Gil Guzmán.