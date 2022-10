Investigan Caso de Joven Presuntamente Drogada en Bar de Santa Fe

La madrugada de este miércoles 26 de octubre de 2022 fueron suspendidas las actividades en el establecimiento mercantil Hookah ubicado en una plaza comercial de Santa Fe, luego de que a través de un audio de Whatsapp se diera a conocer el caso de una joven localizada inconsciente y bajo el influjo de alguna sustancia dentro de un baño ocupado como bodega, el fin de semana pasado.

Te recomendamos: Ataque en el bar Mandala en Playa del Carmen deja tres heridos y un detenido

El lugar ya es indagado por la probable comisión del delito de privación ilegal de la libertad, según se lee en los sellos colocados a la entrada.

De acuerdo con el relato, la joven habría asistido a una fiesta en este lugar acompañada de otras cuatro amigas, mismas que habrían avisado a la madre de que su hija había desaparecido

“De repente me llama una de sus amigas para decirme que no encontraban a mi hija. (…) El localizador del celular de mi hija marcaba que estaba ahí. Llegando ahí me dice la gente del Hookah que mi hija ya se había ido, que habían revisado todo dos veces y mi hija no estaba”, aseguró la madre de la joven.