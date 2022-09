Investigan asesinato de dos jóvenes presuntamente detenidos por marinos falsos en Sonora

En Sonora se investiga el asesinato de dos jóvenes que desaparecieron el fin de semana en Guaymas y sus cuerpos fueron localizados este martes. La familia asegura que fueron detenidos por elementos de la Marina, pero una línea de investigación apunta a que fueron retenidos por hombres vestidos con uniformes militares falsos.

N+ te recomienda Detienen a presunto asesino de niño que fue enterrado en un patio en Sonora

“Yo le hablé a las 12:40 am fue la última llamada que tuve con él y me dijo que lo había detenido la Marina sin motivo alguno y ya no tuve razón de él, ya nada, ni teléfono nada”, dijo Yahaira Ruiz, madre de Jose Antonio Paniagua.

El pasado 27 de agosto Martín Antonio de 23 años y José Antonio de 24 desaparecieron en Guaymas, Sonora.

Según sus familiares no volvieron a saber de ellos después de que supuestamente habían sido detenidos por elementos de la Marina.

Desde ese día familiares y amigos los buscaron en distintas dependencias y ante la desesperación hicieron bloqueos, marchas y plantones.

Yahaira, madre de José Antonio buscó a su hijo en Guaymas y en Hermosillo, para saber si había sido detenido, pero no lo encontró.

“Que me ayude por favor ¿a dónde entregaron a mi hijo?, yo solo le pido al señor gobernador ¡escúcheme, ayúdeme para que me regresen a mi hijo! que digan ¿a quién se lo entregaron? ¿a dónde me lo dejaron? Yo le hablé a mi hijo y él me dijo que lo había detenido la Marina, fue la última llamada que yo tuve, cuando yo empecé a buscarlo ya no lo hallé”, afirmó Yahaira Ruiz, madre de José Antonio Paniagua.