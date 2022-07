Investigan agresión de la presidenta del DIF de San Pablo del Monte, Tlaxcala, contra mujer

Autoridades de Tlaxcala investigan la agresión de la presidenta del DIF municipal de San Pablo del Monte, María del Rocío Epazote, contra una mujer a quien acusó de mantener una relación con su esposo, el presidente municipal. El ataque fue grabado por una cámara de vigilancia.

El lunes pasado la presidenta honoraria del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia, de San Pablo del Monte, Tlaxcala, María del Rocío Epazote Guzmán agredió física y verbalmente a una mujer a quien acusa de mantener una relación sentimental con su esposo, el alcalde Raúl Tomás Juárez Contreras.

La funcionaria ingresó alrededor de las 10:40 de la mañana a un negocio de trámites vehiculares en el centro de San Pablo del Monte acompañada de otras 2 mujeres y sin decir palabra arrojó agua con chile a una empleada que se encontraba realizando sus actividades.

En el video captado por una cámara de seguridad se observa que después de arrojar el picante, la esposa e hija del alcalde, una de playera blanca y la otra de sudadera roja, intentan cortar el cabello a la mujer identificada como Matilde con una máquina y tijeras.

Madre e hija llevan a la mujer hasta el fondo del inmueble donde la jalonean e intentan someterla.

Las personas que se encontraban en el lugar lograron sujetar a María del Rocío para impedir que continuara con la agresión y la retiran del lugar.

“Yo no las conozco, sí venían 3 pero no las conozco. Una quería cerrar la puerta, pero no la dejé y me salí a pedir ayuda sí no sabemos qué era porque sí era picante, porque picaba”, narró Lizeth, testigo y compañera de la víctima.