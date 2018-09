Autoridades educativas investigan agresión de una estudiante en el CECYTE de Quintana Roo

En la comunidad de Leona Vicario, en el municipio de Puerto Morelos, a unos 42 kilómetros de Cancún, Quintana Roo, se encuentra el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), donde un joven golpeó a una de sus compañeras el pasado viernes 14 de septiembre.

La agresión fue grabada en video y se difundió en redes sociales.

El papá vino con la niña y dijo que la habían agredido, y yo le comenté que me dijo una versión de que le jaló el pelo, algo así, eso me dijo la niña. Como a la hora que se fue la señora, me comentan que existe un video, volvimos a retomar el caso y hablamos al muchacho y le pregunte sobre la existencia de ese video. Esto sucedió precisamente en un cambio de turno, yo no puedo responsabilizar como director a un maestro o un prefecto”, explicó Mario Medina Castro, director del (CECYTE) Leona Vicario.