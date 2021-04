Investigan abuso de policías tras enfrentamiento con vecinos de Iztapalapa

Se hicieron públicas unas imágenes donde se observa a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana golpeando a una persona, las autoridades explican que una diligencia policial de rutina derivó en un enfrentamiento entre policías y vecinos de Iztapalapa.

Algunos de los policías que aparecen en las grabaciones fueron suspendidos y la Fiscalía capitalina investiga una denuncia por narcomenudeo en el lugar donde comenzó el operativo.

Los hechos ocurrieron en la colonia Constitución de 1917, se suscitaron cuando los policías verificaban si se habían realizado detonaciones de arma de fuego en un negocio particular.

En videos grabados por vecinos y cámaras de seguridad, se observa cuando policías dan puñetazos y patadas a personas que ya están sometidas, antes de meterlas a la patrulla.

La riña ocurrió el miércoles 7 de abril, en la esquina de Profesor Jesús Romero Flores y Quinta Cerrada de Jesús Romero, cerca de las 10 de la noche y dejó un saldo de dos detenidos, además de vecinos y policías lesionados.

“Estábamos aquí conviviendo en el sushi, cenando, cuando se acercan unos oficiales preguntando qué quién había detonado un arma. Salgo, los saludo, al no encontrarme nada el oficial me suelta un golpe, me noquea entonces la gente, los comensales, le dan alcance le empiezan a gritar y le pegan al policía y lo despojan de su arma”, Jesús Fernando Peña, detenido en riña.

Los policías pidieron refuerzos y llegaron más de 20 del Sector Abasto Corredor.

Jesús, de 30 años, y su padre, Domingo de 60 años, fueron detenidos.

“A mí me detienen, me arrastran en el piso, me empiezan a pegar al igual que a mi papá. Ya en la patrulla me dijeron ‘para que veas que se siente golpear a un policía’. Yo le dije, pero yo no lo golpeé”, Jesús Fernando Peña, detenido en riña.

A Jesús lo acusaron de quitarle la pistola a un policía y guardársela entre sus ropas. En un video se observa cómo una persona patea el arma en el piso y un vecino la recoge de la calle.

“Nos llevan a la UAM atrás, ahí estuve alrededor de 35 a 40 minutos recibiendo golpes, toques, me decían que me iban a matar. Me decían que ya sabían dónde vivía, quién era mi familia. Decían, no le pegues en la cara porque si no, no, no lo vamos a poder presentar”, Jesús Fernando Peña, detenido en riña.

Jesús fue acusado de robo de arma de fuego.

Un juez le decretó la libertad con la medida cautelar de firma mensual durante un año y su padre fue acusado de resistencia de particulares, pero también obtuvo su libertad.

Posible narcomenudeo

Esta semana el restaurante de comida japonesa donde inició el conflicto fue clausurado por el INVEA y la Fiscalía de Justicia Capitalina.

Les informaron que investigaban una denuncia por supuesta venta de droga en el lugar.

En una tarjeta informativa la Secretaría de Seguridad Ciudadana precisó que se pretendía realizar una revisión a cuatro sujetos con actitud inusual, quienes al notar la presencia policial se tornaron agresivos y comenzaron a agredir física y verbalmente a los uniformados, quienes solicitaron más apoyo policial.

En el lugar se generó una riña en la que hubo forcejeos y golpes entre ambas partes, pues los lugareños pretendían evitar la detención de los posibles agresores y un policía resultó lesionado, uno de los detenidos llevaba el arma de cargo que fue sustraída al policía.

Además, personal de la Dirección General de Asuntos Internos, inició una carpeta de investigación administrativa interna, ya fueron identificadas las unidades oficiales y los efectivos que participaron en la acción, quienes fueron citados a declarar y se encuentran temporalmente suspendidos y colaborarán en las indagatorias con la Fiscalía.

Con información de Arturo Sierra

DMGS