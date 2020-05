Investigación sobre Ana Gabriela Guevara está abierta, dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), indicó este viernes que la Secretaría de la Función Pública hace la investigación sobre supuestos actos de corrupción de Ana Gabriela Guevara, como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal señaló que se debe esperar el resultado de dicha investigación, y reiteró que no se permite la corrupción y que no hay impunidad, porque todo se investiga y todo se aclara.

“Se han hecho estas denuncias, pero no ha habido resultados en la investigación; ni de la secretaría de la Función Pública y ni Santiago Nieto (titular de la Unidad de Inteligencia Financiera) me ha llevado un expediente de Ana”, informó López Obrador.

Aseguró que ni necesitan llevarle el expediente, “porque cuando ya hay indicios de corrupción, la instrucción que tienen es ¡denuncia ante la Fiscalía!.

La periodista que le planteó el tema le explicó que ya existe la denuncia ante la Fiscalía de la República y el mandatario explicó: “no es por parte de nosotros, entonces, los particulares tienen también todo su derecho y la Fiscalía tiene que resolver.

Andrés Manuel López Obrador pidió no hacer juicios sumarios, para no afectar la dignidad de nadie. “No podemos adelantar vísperas, porque si no afectamos a las personas.

Luego se refirió a otro escenario, al decir que ya empieza la cuestión política, “la rivalidad política en todos los partidos, ya hay candidatos o precandidatos apuntados y, entonces, empiezan las acusaciones.

Con información de Notimex

