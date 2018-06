Investigación de aranceles a autos de UE, por terminar: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que el gobierno está completando un estudio sobre el aumento de los aranceles a la importación de automóviles de la Unión Europea (UE) y sugirió que tomará medidas pronto.

….We are finishing our study of Tariffs on cars from the E.U. in that they have long taken advantage of the U.S. in the form of Trade Barriers and Tariffs. In the end it will all even out – and it won’t take very long!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2018