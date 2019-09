Investiga Colegio de Bachilleres altercado entre mujeres y guardia

El Colegio de Bachilleres inició una investigación sobre el altercado entre un guardia de seguridad y unas mujeres, ocurrido el 10 de septiembre en el Plantel 3, ubicado en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México.

Ello, luego de que en redes sociales circulara un video en el que se aprecia a una mujer agredir con un cinturón al guardia de seguridad, quien responde la agresión con un puñetazo; lo que provocó que otra mujer lo atacará y nuevamente se defiende tirándola al pavimento.

En un comunicado, la institución educativa manifestó “que reprueba cualquier acto de violencia” e informó “que se ha iniciado las investigaciones correspondientes, para tomar las medidas que el caso amerita”.

En tanto, estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel 3, a través de change.org, han solicitado que no se despida al guardia de seguridad, quien señalan “tuvo un altercado con una familia que intentó entrar al plantel, lo golpearon y el respondió igual”.

Necesito me ayuden a firmar petición para que no lo corran por favor… bachilleres 3 iztacalco: que no corran a juanito – ¡Firma la petición! https://t.co/SSvOxKw0ii vía @Change_Mex

— adry (@CapetilloAdri) September 11, 2019