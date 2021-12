Suspenden a policías involucrados en presunta agresión policiaca contra Margarita García, diputada del PT

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que ya se está investigando la presunta agresión por parte de policías a la diputada federal por el PT Margarita García ocurrida en la capital.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó parte de lo ocurrido y confirmó que los policías involucrados están suspendidos.

En conferencia de prensa, la jefa de gobierno en la capital, confirmó que el concierto que se tenía previsto en Paseo de la Reforma para la noche del 31 de diciembre se pospone y probablemente se realice en febrero por el día del amor y la amistad. Insistió en que esta medida no debe generar alarma sino simplemente se da cómo medida de precaución ante el ligero aumento en los casos de covid en la ciudad de México.

“Es una medida de precaución y a toda la población, no hemos cambiado el semáforo seguimos en semáforo verde, no vamos a cerrar ninguna actividad económica. Y además no es necesario porque no están aumentando las hospitalizaciones”, agregó la jefa de Gobierno.