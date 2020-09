Inversión extranjera en sector energético se permitirá si no afecta interés general, dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que su país debe “permitir y garantizar” la inversión energética de empresas extranjeras y estadounidenses si no afecta “el interés general”.

“Debe permitirse y garantizarse la inversión extranjera en el sector energético siempre y cuando no se afecte el interés general, no se perjudique la hacienda pública, no haya destrucción de nuestro territorio y contaminación”, sostuvo el mandatario en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.