Invea clausura 4 construcciones por violación a Ley de Desarrollo Urbano, en CDMX

Por violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano, el Instituto de Verificación Administrativa clausuró cuatro construcciones, anunció la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

No vamos a permitir ninguna ilegalidad, ninguna, y por eso el día de hoy Seduvi solicitó al Invea la clausura de los primeros cuatro que encontramos que no tienen ninguna autorización ni de impacto urbano, ni de impacto ambiental o que flagrantemente violan el uso de suelo sin que tengan ninguna justificación normativa o algún permiso de Seduvi; no quiere decir que sean las únicas, de aquí nos vamos a seguir con todas las ilegalidades que hay”, explicó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno CDMX.