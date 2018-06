Inundaciones por tormenta en Guadalajara dejan decenas de vehículos varados

Veinte minutos de intensa lluvia acompañada por fuertes vientos en el oriente, norte y centro del municipio de Guadalajara, así como el norte de Zapopan, provocó inundaciones, caída de árboles y dejo varados a decenas de vehículos.

En Guadalajara se registró la caída de por lo menos 70 árboles.

Tormenta en Guadalajara y fuertes vientos derriban árboles. (Bomberos Zapopan)

Además, en la colonia el Mirador la corriente de agua arrastró un vehículo en la calle Jesús Urueta al cruce de Manuel M. Gómez.

Inundaciones por tormenta en Guadalajara deja decenas de vehículos varados. (Bomberos Zapopan)

Sobre la avenida Belisario Domínguez al cruce de Monte la Luna 4 vehículos quedaron anegados.

Se quedó el carro, se me detuvo y empezaron a pasar los camiones y pues me movían hacía un lado por la misma agua y prácticamente me orillaron hacia un lado si fue algo fuera de serie”, comentó un automovilista afectado.

