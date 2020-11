Tras inundaciones en Tabasco, habitantes improvisan albergues en azoteas por rapiña

En Tabasco, la situación por las inundaciones de los últimos días es crítica. Los ríos siguen subiendo de nivel y se teme que el agua llegue al centro de la capital, Villahermosa, que se defiende gracias a costaleras en el malecón. Entre la población hay desesperación y ya comienzan a registrarse actos de rapiña.

Te recomendamos: CDMX envía ayuda a Tabasco por inundaciones; abrirán centros de acopio en alcaldías

Miles de personas que viven en la zona centro de Tabasco ven inundados sus hogares, debido al desbordamiento de ríos y lagunas en las últimas horas. En Villahermosa, la colonia Gaviotas sur quedó convertida en un río.

En pueblos y rancherías también están inundados.

Hay personas que no quieren dejar sus casas, por temor a la rapiña. En algunas zonas ya se registraron balazos.

Debido a la creciente del río se han registrado saqueos en tiendas y supermercados. En la zona de cajas, han saqueado todo lo que había.

Prefieren improvisar albergues en azoteas de casas abandonadas. Como Gloria, que habita en la ranchería La Lima. Compró lonas, plásticos y láminas, para techar la azotea de una casa abandonada para que varias familias puedan resguardarse.

Los más jóvenes cuidan con machetes del ingreso de víboras y tarántulas.

Otras personas salvan animales de traspatio en las zonas altas y en algunas carreteras.

Protección Civil ha censado a más de 8 mil personas en albergues oficiales.

A lo largo del día se ha trabajado para evitar que las inundaciones colapsen la zona centro de la capital tabasqueña. Incluso por la noche, el gobernador Adán Augusto López hizo un recorrido de supervisión.

La zona centro no es la única afectada. El fin de semana, habitantes de Macuspana fueron sorprendidos por el desbordamiento del Río Puxcatán.

Al amanecer, el agua siguió subiendo hasta un metro de altura. La gente se desesperó.

“No tengo palabras para describirlo, el perder mis cosas, que con tanto sacrificio me costó adquirirlas y ver cómo se me está yendo en un par de minutos. No me dio tiempo de nada”, insistió Diana Lizbeth Félix Izquierdo, damnificada Macuspana.