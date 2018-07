Inundaciones en Houston obligan a cancelar concierto del 4 de julio

Fuertes lluvias provocaron inundaciones el miércoles en algunas calles de la ciudad de Houston, Texas, al sur del Estados Unidos. La ciudad registró fuertes aguaceros por la mañana, que ocasionaron acumulaciones de 30 a 60 centímetros (1 a 2 pies) de agua en algunas vialidades del oeste de Houston, indicó Patrick Blood, del Servicio Nacional de Meteorología.

Blood dijo que las inundaciones son normales en Houston, pero que éstas no se acercarán a las terribles inundaciones ocasionadas por el huracán ‘Harvey’ el año pasado, que dejó varios muertos y causó daños por millones de dólares. El especialista agregó que si la lluvia continúa con la misma intensidad, el impacto debe ser menor. Dijo que se pronostican más lluvias en los próximos días, pero que no serán tan intensas. Sin embargo, se mantiene activa la alerta de inundaciones hasta este jueves.

En su cuenta de Twitter, el alcalde de Houston, Sylvester Turner, dijo que monitoreó de cerca las condiciones del clima y se activó el centro de administración de emergencias de la ciudad. Exhortó a los habitantes de Houston a no salir y estar atentos de los reportes del tiempo.

I am closely monitoring the weather conditions and flooding throughout the City of Houston. @HoustonOEM has activated its emergency management center.

Please be advised to stay out and do not drive in this weather. Closely monitor weather reports from home. #houwx #hounews pic.twitter.com/NnJt0RIe6C

— Sylvester Turner (@SylvesterTurner) July 4, 2018