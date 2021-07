Inundaciones en Zapopan, Jalisco, no vistas en 10 años

Lo que ocurrió el sábado 24 de julio, en Zapopan, Jalisco, fue un fenómeno que no se había visto en al menos 10 años.

Una fuerte tormenta en la parte alta del Bosque de la Primavera provocó un deslave de material forestal y basura.

La fuerza del agua acompañada de troncos y ramas, producto de los incendios en el Bosque de la Primavera durante la época de estiaje, siguió su cauce a través del arroyo el “Seco”.

A su paso se fue desbordando dejando severas afectaciones en más de 10 colonias de Zapopan.

Colinas de la Primavera, Arenales Tapatíos, Miramar, Lomas de la Primavera, La Floresta del Colli, Mariano Otero, Villas de la Primavera, El Fortín, Carlos Rivera Aceves y el Briseño.

“Todas las cortinas de aquí, de todos los locales, están dobladas de la misma presión y pues lo mismo que me llega aquí es lo mismo que está la misma del agua.. -entonces usted fue ahí a ver -Fui en busca de mi hijo y todo bien, hasta eso que todo está bien, por eso es que la verdad no me la pensé”, dijo Martín Estrada, habitante.