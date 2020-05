Intoxicados por consumir alcohol adulterado en Jalisco podrían tener secuelas

En la zona sur del estado de Jalisco, 39 personas se recuperan tras resultar intoxicados por consumir alcohol adulterado con metanol, pero podrían tener secuelas de por vida.

Todos ya fueron dados de alta, aunque algunos presentan secuelas hepáticas, renales, neurológicas ó visuales, cómo es el caso de Faustino que perdió la vista del ojo izquierdo y presentó alteraciones en su presión arterial, después de ingerir 150 mililitros de alcohol de caña, repartidos en dos vasos de leche caliente o pajarete.

El ojo izquierdo veía un 25%, me dijeron que a lo mejor me quedaba la secuela, y bendito Dios ese 25 es el que me queda ya para recuperarme. Nada más me dijeron que tenía que seguir un proceso para hacerme un ultrasonido del hígado. Pero ya estoy aquí con la familia, doy gracias a Dios”, dijo Faustino Zepeda Cuevas, paciente recuperado.

Estás mismas secuelas van desapareciendo, algunas se pueden sumar. Vamos a dar seguimiento a todos estos pacientes”, dijo Hugo Esparza Hernández, coordinador de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria de Jalisco.