Intoxicación de estudiantes en Bochil no es el único caso, padres de familia denuncian incremento del narcomenudeo

Al menos una docena de estudiantes de la secundaria estatal Juana de Asbaje permanecen graves este lunes, en hospitales del IMSS en Bochil y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tras la intoxicación masiva que sufrieron, la tarde del viernes.

Ese día, más de 50 estudiantes de entre once y 14 años de edad tuvieron que ser hospitalizados aparentemente por haber ingerido agua contaminada con una sustancia desconocida.

Las primeras versiones señalan que había droga en los tambos de agua que consumieron estudiantes de primer y segundo grado durante el recreo y tras haber realizado actividades deportivas. Empezaron a vomitar, con dolores de cabeza y a desmayarse.

“Mi niño le tocó educación física, siempre lleva su bote de agua y dice que se le termino, fue con otra compañerita a pedirle un poco de agua, entonces ahí se empezó a sentir mal. No sabíamos porque los maestros no nos informaron nada al instante y que le dijo al maestro dice y que no le hizo caso. Que se sentía mal, cómo es que le dijo: no seas mentiroso que le contentó el maestro, el maestro de geografía”, detalló Roselia López, López, familiar de estudiante intoxicado.

Darwin Gael Zenteno Hernández, de 14 años, se encuentra en coma y fue trasladado a Tuxtla Gutiérrez, donde permanece intubado.

Otros 13 alumnos regresaron al hospital IMSS de Bochil entre la noche del domingo y este lunes. Presentaron mareos, vómitos, desvanecimientos, ataques de ansiedad y desmayos, cuatro fueron trasladados a Tuxtla Gutiérrez, Wilber Alexander López Gómez, de 12 años, nieto de Roselia, se agravó en las últimas horas.

La Fiscalía del Estado informó que resultaron negativos los exámenes toxicológicos que realizó.

Padres de familia que realizaron exámenes a sus hijos en laboratorios particulares rechazaron la versión de las autoridades.

“Los resultados que arroja la fiscalía en cuestiones del examen toxicológico salen todos negativos a esos 15 y les voy a decir que entre esos 15 que llegaron el día de ayer también estaba mi hijo. Antes de yo acudir a la escuela y que le hicieran el examen toxicológico la fiscalía, fui a un particular y acá tengo los resultados y sale positivo a cocaína , que no me venga la fiscalía a decir que salieron negativos todos”, agregó Juan Antonio López Hernández, padre de estudiante intoxicado, de Bochil.

En una reunión, el sábado, los padres reprocharon no solo casos anteriores, sino que los maestros no avisaran a tiempo a los padres e incluso les acusaron de haber pedido a los alumnos que ocultaran evidencias de lo ocurrido el viernes.

“Esa es mi pregunta porque les pidieron que tiraran el agua, porque no les permitieron que esa agua quedara como evidencia para que también nosotros quedáramos conformes con lo que estaba pasando porque mi hija fue una de las afectadas y mi hija sigue mal”, cuestionó una madre.

“Que hicieron los maestros, no nos llamaron, ellos tiraron el agua de cada bote de los niños, ellos mandaron a tirar el bote de agua. Ese miso maestro dice que nos calmemos que no pongamos en mal la escuela y nuestros hijos qué?”, comentó la señora.

“Dicen llamamos a los padres, a ver a quienes llamaron acá por su parte, a mí no me llamaron. Que está pasando donde están los maestros que auxilien a los niños si yo le digo maestro me siento mal, su responsabilidad es llamar a la mamá, no le van a decir es chismoso, me gustaría ver quién es el profe Ramírez o Ramiro que le dijo eso al niño, me dice el profe Ramírez. Él me dijo eso, que le dijo el profe que era chismoso. No es chisme”, describió una madre.