Interpol emite orden de arresto contra expresidente de Nissan

Las autoridades libanesas recibieron este jueves la orden de Interpol para el arresto internacional contra Carlos Ghosn, según fuentes internacionales.

Previamente, gentes de la Fiscalía de Tokio registraron la vivienda del expresidente de Nissan para averiguar cómo pudo salir de manera clandestina del país y viajar a Líbano, huyendo de la Justicia nipona.

Además, Turquía confirmó el arresto de siete personas que pudieran haber participado en su escape y para investigar cómo pudo aterrizar en ciudad de Estambul, antes de llegar a la capital de Líbano.

Ghosn confirmó el martes desde Beirut, que se había escapado de Japón, por medios que no detalló, burlando la vigilancia a la que estaba sometido desde que quedó en libertad bajo fianza, el 25 de abril pasado.

Aseguró que decidió huir de Japón para no ser un “rehén” de la justicia nipona.

No me he fugado de la Justicia, me he escapado de la injusticia y de la persecución política”, afirmó Ghosn en un comunicado recibido por Efe horas después de que se informara de que había abandonado Tokio.