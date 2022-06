Internas de Santa Martha Acatitla se reencontrarán con hijos para celebrar sus XV años

Diecisiete quinceañeras y un quinceañero se reencontrarán con sus mamás, quienes permanecen internas dentro del Reclusorio de Santa Martha Acatitla, cuando celebren su fiesta de XV años dentro del penal.

Los jóvenes llegaron a la Calle de las Novias en el Centro Histórico para probarse los atuendos que vestirán el próximo 8 de julio.

Cumplir 15 años, es una fecha muy especial, para muchas familias mexicanas.

Pero para 18 jóvenes, marcará además, el reencuentro con sus madres, a las que han dejado de ver durante años, porque están privadas de la libertad, en el penal de Santa Martha Acatitla.

“Me dijeron te tenemos una gran sorpresa y días después me contaron que íbamos a tener un evento y que iba a estar muy padre, que iba a invitar familiares para celebrar los quince años. En ese momento voy a poder disfrutar más tiempo con ella, todo lo que no he disfrutado estos años que no he estado con ella. Un hombre entre tantas mujeres pues se siente raro, más especial”, explicó Brandon, hijo de interna en Santa Martha Acatitla.