Internas del penal de Ciudad Obregón, Sonora, conforman el primer ballet penitenciario en México

En el penal femenil de Ciudad Obregón, Sonora, está el primer ballet penitenciario de todo el país.

“La pasión más grande que yo tengo es la danza, y te puedo decir que en el momento en que yo me pongo mi vestuario, me pinto los labios rojos, sin duda alguna me trasforma por completo y sí me hace olvidar que hay un muro que me está separando del mundo que me espera”, dijo Irma, interna del Centro de Reinserción Social de Ciudad Obregón.