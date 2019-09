Intento de desalojo en Alcaldía termina en balacera en San Luis Potosí

La madrugada del sábado 14 de septiembre, en San Luis Potosí, policías estatales intentaron, sin éxito, liberar las instalaciones de la Presidencia Municipal de Villa de Zaragoza, que desde el jueves pasado fueron tomadas por un grupo de personas, por un conflicto político que existe entre la Presidenta Municipal Paloma Bravo García y los regidores municipales.

Te recomendamos: Familiares desalojados de Reclusorio Oriente narran emergencia

Tras obtener una orden del Juez de control y Tribunal de Juicio Oral que determinó la restitución de las cosas, decenas de policías municipales intentaron recuperar la sede del ayuntamiento, pero fueron recibidos con palos y piedras.

Seis agentes resultaron lesionados, uno con fractura de muñeca.

En un video que se difundió en redes sociales se observa cómo un agente desenfunda su pistola de cargo y realiza disparos al aire, luego apunta a los manifestantes, pero no dispara.

A pesar del operativo no se logró desalojar a los manifestantes.

En un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que en todo momento se exhortó a las personas que ocupaban el recinto a desalojarlo de forma pacífica, no obstante respondieron con agresiones y golpes.

En relación al agente estatal que realizó detonaciones al aire, se abrió el expediente ante la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría a efecto de que realice las investigaciones correspondientes y determine, en su caso, las responsabilidades que corresponda.

Ante los nervios y la desesperación sacó su arma y disparó al aire, no lesionó a nadie, afortunadamente no se lastimó a nadie, pero no se pudo cumplir el mando judicial”, informó Leal Tovías.