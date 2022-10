Intento de secuestro desató balacera en Zapopan e intervino el Ejército: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo hoy, 3 de octubre de 2022, en su conferencia mañanera que un intento de secuestro fue el motivo que desató la balacera en un centro comercial en Zapopan, Jalisco, por lo que intervino el Ejército.

Te recomendamos: Aseguran chalecos con siglas del CJNG tras violencia en Jalisco y Guanajuato; suman 16 detenidos: SSPC

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó la importancia que tiene el Ejército mexicano para intervenir en asuntos de seguridad pública.

“Según el informe querían secuestrar a una persona y las escoltas se enfrentaron al grupo que quería secuestrarlo y empezó una balacera e intervino el Ejército, avisaron al Ejército, es muy importante subrayarlo si no se permite al Ejército intervenir en asuntos de seguridad pública, en esa balacera el Ejército no podría intervenir, a veces antes cuando no se permitía al Ejército intervenir en temas de seguridad podían estar asaltando a una persona en frente de un batallón y no participaban porque legalmente estaban impedidos, ahora sí participan”, comentó AMLO.