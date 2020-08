Intentan linchar a exgobernador de Tabasco tras chocar y lesionar a mujer embarazada

El exgobernador de Tabasco, Manuel Andrade Díaz, fue rescatado de ser linchado por pobladores, luego de estar involucrado en un accidente automovilístico en donde resultaron heridos una mujer embarazada y un mototaxista.

Te recomendamos: Por dispersar fiesta, pobladores de ‘La Venta’, en Acapulco, amenazan con linchar a elementos de Guardia Nacional

Según los primeros peritajes, el exgobernador de Tabasco manejaba un vehículo acompañado por otra persona cuando chocó contra un mototaxi en la carretera la Isla, a la altura de la colonia Miguel Hidalgo de Villahermosa.

“Venía de una comida, de una reunión y lamentablemente al regreso en la carretera se me atravesó un vehículo llamado pochimóviles, por esquivarlo lamentablemente me fui de lado contrario y me choqué contra otro vehículo y tuve un percance automotriz más o menos fuerte”, explicó Manuel Andrade Díaz.