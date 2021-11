Intentan hackear WhatsApp de Carmen Salinas, denuncian familiares

La noche de este viernes, 12 de noviembre de 2021, familiares de Carmen Salinas denunciaron que desconocidos intentaron hackear el WhatsApp de la actriz.

“Respecto al WhatsApp de mi tía, ahorita me lo intentaron hackear, me llegaron ahorita mensajes que están intentando hackear el WhatsApp, y me dijeron que ingresara unos códigos, obvio no los metí, porque me están pidiendo que ingrese esos códigos, no sé quién lo esté haciendo, ya vez que ahorita está de moda que hackean y piden dinero a nombre de los WhatsApp, si pueden difundir ahorita que el WhatsApp de mi tía, este, nadie les va a pedir dinero por WhatsApp y que está siendo hackeado, por favor”, informó Gustavo Briones, sobrino de Carmen Salinas.

Gustavo Briones pidió no hacer caso de mensajes que pidan dinero a nombre de la actriz y aclaró que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) está apoyando con los gastos de hospitalización.

María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, informó que la actriz se encuentra grave, pero estable y dijo que no puede hablar sobre un daño irreversible, como se ha difundido en algunos medios de comunicación, debido a que no ha hablado de eso con los médicos que atienden a su mamá.

“Tengamos fe, Dios es el último que tiene la palabra”, aseguró María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas.

Carmen Salinas se encuentra hospitalizada desde el pasado jueves tras sufrir un derrame cerebral.

Este mediodía, el padre José de Jesús Aguilar ofreció una misa en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, para pedir por la salud y pronta recuperación de Carmen Salinas.

La prensa de espectáculos se unió de forma presencial, mientras que el público en general, amigos y familiares, pudieron seguir la misa de manera virtual.

Con otra misa, se unió también toda la producción de la telenovela “Mi fortuna es amarte”, donde la actriz participa.

