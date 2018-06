Intensifican búsqueda de 4 enfermeros desaparecidos en Chihuahua

La Fiscalía de Justicia de Chihuahua intensificó los operativos de búsqueda y realizó un segundo rastreo de los 4 enfermeros, 3 mujeres y un hombre, quienes desaparecieron a finales del mes de mayo en la ciudad de Parral.

El 27 de mayo desapareció al salir de su casa en la colonia Kennedy de Parral, la enfermera Mayra Guadalupe Mendoza Adame de 21 años.

Tres días después, 3 de sus compañeros enfermeros fueron secuestrados por un grupo armado. Se trata de:

– Merary Muñoz Lozano.

– Sigrid Casandra Díaz Huerta de 21 años.

– Osvaldo Galván Rodríguez de 22.

Hasta la fecha nada se sabe de los jóvenes.

El fiscal General del Estado de Chihuahua, César Augusto Peniche, reconoció que aún no se tienen pistas claras para ubicar a los desaparecidos.

No hay un móvil establecido, lo único que se sabe es que se ha comentado ya anteriormente, que es únicamente que dos fueron llevadas mediante la fuerza, de las otras dos muchachas no se sabe en qué circunstancias desaparecieron, no sabemos si estén ellas ocultas por su propia voluntad o fue producto de una fuerza superior a ellas, es decir no lo sabemos todavía”, indicó César Augusto Peniche, fiscal General del Estado de Chihuahua.