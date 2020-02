Intensifican búsqueda de policía en Acámbaro, Guanajuato; especulan secuestro

Elementos de la Guardia Nacional, policías estatales y de cinco municipios del Sur del de Guanajuato, buscan a un policía municipal de Acámbaro, quien desapareció la madrugada del pasado domingo durante su turno cuando se encontraba en el módulo de retransmisión policiaca, en el Cerro del Toro, en la zona limítrofe con Michoacán.

El agente Leonardo Flores cubría su guardia de 24 horas en un módulo de trasmisión de repetidores de la señal de radio troncal, tanto de la Policía Municipal de Acámbaro, como del Sistema Interestatal de Comunicación del C5 estatal cuando desapareció y desde ese día nada se sabe de su paradero.

Se hace el cambio de turno a las 8 de la mañana, entonces a las 8 que vinieron a buscarlo vieron que estaba puesto el candado, pero le marcaron al celular y no contestó, sus familiares dieron conocimiento a Seguridad Pública que no se había reportado y que desde un día anterior no se había reportado y ahí fue cuando se activó la búsqueda”, comentó Alejandro Tirado, presidente municipal de Acámbaro.