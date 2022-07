Intensas lluvias en Nuevo León benefician a municipios en alerta por sequía

En Nuevo León, se registró una fuerte lluvia acompañada de ráfagas de viento, en el municipio de Salinas Victoria.

Protección Civil del estado informó que la tormenta duró varios minutos y dejó algunos encharcamientos en distintas zonas.

https://twitter.com/PC_NuevoLeon/status/1552404195696951297

Durante las precipitaciones, una bruma complicó la visibilidad.

De acuerdo con los pronósticos, estas lluvias continuarán durante los próximos días, lo que podría beneficiar a los municipios que se mantienen en alerta por la sequía que afecta al estado.

La lluvia también se registró en las áreas montañosas como Linares, Galeana, Los Ramones y Rayones.

Tras la intensa lluvia en Tlajomulco, Jalisco, vecinos de la colonia Jardines del Edén realizaron trabajos de limpieza y retiro de lodo y escombro.

Aseguran que esta historia se repite año con año con durante la temporada de lluvias.

“Lo mismo de cada año se inunda aquí todos los años es faltar al trabajo no podemos salir, me vine a asomar apenas la 1, ya está como pueden ver se puede salir, pero yo entro a las nueve y a las nueve estaba la inundación… Cada año es pedir permiso no puedo trabajar me traigo la computadora a la casa y los jefes ya no la creen”, dijo Manuel López, vecino afectado.