Integrantes del ‘Viacrucis Migrante’, reunidos en Puebla, viajan a la CDMX

Este lunes desde muy temprano, cientos de migrantes que permanecieron durante todo el fin de semana en la ciudad de Puebla, se reunieron frente a la Iglesia de la Asunción, en la colonia la Libertad, para partir hacia la Ciudad de México.

Los migrantes tomaron café y pan para mitigar un poco el frío que se sentía alrededor de las 6 de la mañana.

Todos llegaron con sus pertenencias, listos para continuar su viaje, aunque con un poco de temor como Carlos Lara, quien aún no cuenta con su pase de salida y tiene la esperanza que en los próximos días el Instituto Nacional de Migración se lo otorgue.

“No tengo el permiso acá, no tengo el permiso todavía, no me lo pudieron dar todavía, me dijeron que en el DF si me lo pueden dar, en Ciudad de México”.

Al amanecer, los coordinadores de la caravana comenzaron a agrupar a las familias de migrantes para abordar los autobuses. Ahí también realizaron una oración.

Gustavo Zárate, párroco de Puebla, ofreció este mensaje: “Hoy hemos aprendido de ustedes que unidos se pueden hacer las cosas, y organizados y unidos, siempre por el bien del otro, han logrado mucho y van a lograr más”.

Finalmente, y uno a uno, los 800 migrantes centroamericanos subieron a los autobuses con rumbo a la Ciudad de México.

Con información de Antonio Morán

MLV