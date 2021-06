Integrantes de la CNTE dan portazo y encaran al gobernador de Chiapas

En Chiapas, integrantes de la CNTE realizaron marchas en 24 regiones de la entidad para exigir la reinstalación de la mesa de diálogo con autoridades federales y que el gobierno del Estado desista del decreto que prohíbe los descuentos vía nómina de la caja de ahorro magisterial.

En Tapachula, aproximadamente 300 personas rompieron la cerca del parque deportivo Los Cerritos donde realizaba un evento el Gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, ingresaron por la fuerza y rodearon al mandatario estatal a quien le reclamaron el decreto de la caja de ahorro.

“Ya tiene un año que por esta situación del decreto que hizo usted el año pasado, los compañeros no han podido acceder a un préstamo, nosotros no estamos conformes porque por eso estamos saliendo a las calles”, dijo vocero de la CNTE en región Soconusco.

El Gobernador de Chiapas, los escuchó y les explicó la función del decreto, el cual consiste en establecer una previsión social que respete el 30 por ciento del salario de los trabajadores para garantizar la alimentación de su familia.

“Había 37 financieras en el gobierno del Estado, 37 financieras privadas que cobraban hasta el 100 por ciento del salario de los trabajadores; eso ya no existe, ya las quitamos, ya no existen, ya las corrimos. Le quitaban hasta el 100 por ciento el salario a los trabajadores era injusto, porque cobraban hasta el 50 por ciento de intereses, ya ni en los bancos cobran eso”, explicó Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas.

En Tuxtla Gutiérrez, integrantes de la CNTE marcharon desde las instalaciones de la Judicatura Federal, donde mantuvieron una protesta de 72 horas para pedir la revisión al amparo para desechar el decreto que prohíbe los descuentos de la caja de ahorro vía nómina.

“El amparo que presentaron se los negaron, se los negaron porque no, simple y sencillamente no acreditaron los argumentos que exponen, las pruebas que nosotros exhibimos el decreto dijimos esto no le afecta, esto es a favor del trabajador”, agregó Pedro Martínez Esquinca, coordinador General de Asuntos Jurídicos y Laborales de Secretaría de Educación.