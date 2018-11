Integrantes de la caravana migrante obtienen empleo en México

Entre los migrantes hay quienes ya tomaron una decisión y están solicitando refugio en nuestro país, obteniendo la documentación para conseguir un empleo en México.

En la caravana hay migrantes con formación universitaria o especializada.

Estoy muy contento, valió la pena, valió la pena el esfuerzo, me siento muy feliz, ahora voy a trabajar y tratar de ganar dinero para poder ayudar a mi familia”, dijo Edwin García, migrante hondureño, quien regularizó su estancia en México .

Edwin es uno de los ocho integrantes de la caravana que solicitaron refugio ante el gobierno mexicano y este viernes obtuvieron el documento que les permite obtener un empleo formal mediante el Servicio Nacional de Empleo, el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

Darwin es contador financiero y está a la espera de su documentación para obtener un empleo como auxiliar de almacén. Para obtenerlo tuvo que hacer varias pruebas de habilidades aritméticas en una empresa que se registró en la Feria del Empleo, habilitada para los migrantes en Tijuana.

En la caravana, hay quienes desean trabajar, pero no han buscado empleo, argumentan que nadie puede cuidar a sus hijos o bien, que sí buscarán cruzar a Estados Unidos; muchos de ellos son personal calificado.

Puedo entrar a trabajar a cualquier empresa de computación porque trabajo y manejo bien lo que es computación, me dedicaba a laborar en empresas que transportaban y exportaban frutas, yo inspeccionaba la fruta, inspeccionaba los equipos, los contenedores, no ganaba mal, pero el miedo”, relató Joel Guillén, migrante.

En su país de origen, Cindy estudió administración de empresas turísticas.

Yo puedo ejercer varias tareas, puedo hacer planillas, le entiendo bastante a lo que es la computación, sé un poco de inglés, me puedo defender más o menos, puedo hacer planillas de ingresos, egresos”, comentó Cindy Pineda, migrante.

La profesionalización, sin embargo, fue uno de los motivos que obligó a algunos a dejar su país y unirse a la caravana, como en el caso de Kevin Gallardo, quien no pudo ejercer como administrador de empresas durante los últimos siete años.

Me gradué en 2011 y hasta la fecha no conseguí trabajo en honduras, fui a bancos a buscar empleo, después fui a fábricas, pero en honduras no hay trabajo”, afirmó Kevin Gallardo.