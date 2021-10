Con insultos, defraudadores cobran a avales presuntos préstamos adquiridos en línea

Los grupos dedicados a cometer fraudes también se adaptaron a la pandemia y, según señalan expertos, se metieron al mundo digital. Han estado haciendo préstamos o presuntos préstamos que pretenden cobrar a los avales. Es una nueva forma de extorsionar.

“A mí no me interesa si te estoy interrumpiendo. El pago era para el día de ayer entonces, mueve tus deditos ya la transferencia porque te tardas un minuto en hacerla, si no quieres que se le siga molestando a tus contactos mándame la captura ya, te doy 10 minutos. Mejor vete moviendo hacer el pinche pago, vende a tu vieja, vende a tu jefa. Ya me tienen hasta la madre que me digan estoy en eso. Muévete porque aparte de que eres un deudor, voy a empezar a mandar toda la pinche pornografía que tienes, maldito cerdo, a todos tus contactos para que te conozcan”, dijo la presunta cobradora.

“Te acosan completamente, me llegaban mensajes como de 30 teléfonos diferentes, por WhatsApp y llamada otras 80 o 100 al día cobrándome antes de la fecha de corte. Son puros jóvenes los que te llaman, que pagara, que vendiera a mi esposa, que vendiera a mi hija, es llamaron a mis contactos del teléfono, te pide la aplicación que des permiso para fotografía, para audio, para video, para micrófono y para contactos de tu teléfono”, señaló Fernando, solicitante de préstamo en línea.