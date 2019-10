Insultan a diputado por renunciar a Morena en Coahuila

En Coahuila, entre insultos y pancartas de traidor y vendido, militantes de Morena, lanzaron monedas y tomatazos contra el diputado local José Benito Ramírez Rosas, quien anunció su salida del partido, para ser independiente.

Durante la sesión del Congreso un grupo de manifestantes, lanzaron al legislador insultos y un puñado de monedas que llegaron hasta su curul.

En otro momento, de la protesta otro de los manifestantes le arrojó un jitomate.

Los manifestantes señalaron que ellos como militantes de Morena le ayudaron al legislador a ganar la diputación y dijeron sentirse decepcionados por la renuncia al Morena, decisión que calificaron de traición.

Por su parte, el diputado ahora independiente, señaló que las protestas están manipuladas.

Respeto, no quiero hablar sobre la gente que hizo esto, yo pienso que está como manipulada. Pues no sabría decirle porque yo no sabía que iban a venir, no sabría decirle, no quiero ser cómplice en la Junta de Gobierno, por qué, porque pues lo que quiero aquí es trabajar, legislar”, explicó José Benito Ramírez Rosas, ex-Diputado de MORENA y actual legislador independiente.