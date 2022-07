Insuficientes las pruebas gratuitas de COVID en CDMX; piden reinstalar kioscos

En la Ciudad de México, los ciudadanos piden a las autoridades de Salud reinstalar kiscos de pruebas gratuitas de COVID ya que las pocas pruebas que hay disponibles en algunos puntos, resultan insuficientes para la demanda.

A una hora de que abriera un Centro de Salud, en la Ciudad de México, la fila de personas que buscaban realizarse la prueba antiCovd era enorme.

Llegaron preparados con bancas y sillas. Sabían que la espera iba a ser larga, pero valía la pena con tal de alcanzar ficha.

“Tenemos un alto porcentaje de positivos y ahorita traemos 75 fichas, los demás tienen que regresar mañana”, dijo el trabajador del centro de salud.

“Haces fila para que te den fichas, si no, no te atienden. Ya van 2 veces, antier pasé y ya no me atendieron, tengo que hacerme la prueba porque me siento mal”, dijo otro.

“Aquí encontré creo que no hay tanta gente como en otros lugares porque las filas son enormes, la cosa es venir bien temprano y esperar”, explicó Carmina.