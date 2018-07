Instrumentos de música maya, con escala musical diferente a la europea

Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron que los instrumentos de música que utilizaban los antiguos mayas, emiten sonidos en una escala musical diferente a la europea, denominada como “Tipo maya”.

“La escala que usaban era pentafónica, distinta un tanto de la Europea y que en ese momento no había un registro, no es sino hasta Bach, mil setecientos veintitantos cuando empieza a haber, por ejemplo, elementos para entonar un instrumento musical como un clavicordio y antes no lo existía y todo nuestro mundo musical por así decirlo pues está referido precisamente a esta forma de música Europea más no a las formas de música de la América indígena”, señaló Antonio Benavides Castillo, delegado del INAH en Campeche.

A través de la música, los mayas mostraban la visión de su mundo.

“La música forma parte de la tradición viva y acompaña ceremonias, acompaña rituales, acompaña momentos importantes de regocijo o momentos importantes de la vida civil”, precisó Antonio Benavides Castillo, delegado del INAH en Campeche.

“Esta música autóctona es algo que adoptamos, vamos a decirlo de los ancestros. Para poder preservar esto que es de nosotros, que es parte de nuestra cultura y que no debemos dejarlo perder”, indicó Román Dzul Salazar, músico maya.

Los instrumentos musicales utilizados por esta antigua civilización son: palos de lluvia, tunjul y teponaztle que son silbatos hechos con huesos de venado, atabales, también caracoles grandes, flautas de caña, conchas de tortuga y materiales como piedra y arcilla, entre otros.

“Toco las ocarinas que son como unas flautas casi, pero de barro, y pues si me gusta y me gusta crear sonidos con ellos también”, externó Miguel Pool Tec, músico maya.

Actualmente la descendencia del pueblo maya continua con su legado presentando sus melodías con orgullo.

