Instituto Forense de CDMX detiene operaciones por falta de luz

La tarde de este sábado en la Ciudad de México, tomados de las manos, familiares de víctimas de homicidio bloquearon la avenida Niños Héroes, frente al Instituto de Ciencias Forenses.

Los manifestantes denunciaron que desde las 4 de la mañana el Instituto se encontraba sin energía eléctrica, debido a la falta de pago.

Por esta razón, nos les entregaban los cuerpos de sus seres queridos.

La manifestación provocó caos vial y se presentaron algunos disturbios con automovilistas que intentaban transitar por la zona.

Un representante del Instituto salió con un altavoz para solicitarles a los familiares que desistieran de continuar bloqueando la circulación.

Se habla de que son alrededor de 20 cuerpos que permanecieron al interior de este Instituto sin poder recibir la necropsia de ley.

Finalmente, tras algunas palabras, este grupo de personas desistieron con la única exigencia de que se agilicen los trámites y las actividades forenses al interior para recibir los cuerpos de sus familiares.

Dentro de toda esta manifestación hubo dolor y desesperación de no poder recibir el cuerpo de sus familiares.

Llegamos aquí a las 7 de la mañana, se entregó el documento, y nos dijeron que nos teníamos que esperar a que entrara el siguiente turno porque ya iban de salida, ya hicimos los trámites con la funeraria y el de la funeraria se espero con los papeles y nos dijeron que lo más pronto posible ya en cuanto llegara el otro turno se iniciaba el procedimiento para la necropsia, pero así nos han tenido durante todo este día”, dijo Claudia Cruz Ferrer, una de las afectadas.

La causa por la cual no han podido realizar la necropsia a nuestros familiares es porque no hay luz y hasta donde sabemos no es un proceso de mantenimiento, es lo que nos dijeron, y no puede ser un proceso de mantenimiento porque como pueden ver hay luz en los semáforos, los puestos de la esquina tienen luz, hasta los que están vendiendo tacos y tortas tienen luz y no es posible que el Instituto no tenga luz, esa es una situación y nos ‘rumoriaron’ que la situación es que no pagaron la luz”, añadió.