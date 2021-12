Instalan comedor comunitario por Navidad para gente vulnerable en CDMX

Este 25 de diciembre y desde temprano la gente en situación de calle, desempleados y adultos mayores sin familia, hicieron fila para entrar al comedor comunitario de la Comunidad de Sant Egidio, localizado en Jalapa 18, en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México.

Se trata de un movimiento internacional de laicos, reconocidos por la Santa Sede, que en más de 70 países del mundo ayuda a los más vulnerables.

A través de donaciones se reunieron alimentos suficientes para dar un festín a los más necesitados.

Dicen que después de la pandemia el número de personas que acude a comer aquí es mayor; gente que se quedó sin empleo y sin recursos para alimentar a su familia.

Todos los que atienden a la gente son voluntarios, profesionistas, estudiantes, amas de casa.

“Yo cené con mi familia, con mis primos, nos desvelamos, pero hoy me levante temprano, con entusiasmo de venir a ayudar, yo también tengo poco tiempo ayudando, tengo medio año, pero me gusta venir”, dijo Paloma, una voluntaria.

Paloma se acercó a Juan López, un abuelito de 77 años, que vive solo, porque no quiere dar problemas, dice, a sus hijos, ya no tiene empleo, por eso viene a comer dos veces por semana a este comedor. El dinero que obtiene cuando alguien le paga por hacer mandados, los usa para pagar su renta.

“¿Y cuánto paga de renta? 800 pesos, es un cuartito aquí en la colonia Anáhuac, pero es en la azotea. ¿Con quién vive? Solo. ¿Y su familia? Pues están aparte, no quiero darles problemas llego a saludarlos, pero no quiero ubicarme con ellos, porque la situación económica es difícil y para que me estén sosteniendo, mejor salgo a buscar”, dijo Juan López, beneficiario.

Dice que la vida le ha enseñado a ser feliz solo y disfrutar la vida al máximo dándole un valor especial a situaciones que para muchos no tienen sentido.

“Me divierto mucho. ¿Cómo? Salgo a caminar al jardín, por ejemplo, ahorita que están esto del Cablebús, me voy por allá. ¿Le gusta subirse al Cablebús? Sí, me gusta o en el Metrobús, me voy de Indios Verdes a Campo Marte, en el dos pisos, me divierto, es mi diversión”, agregó Juan López.