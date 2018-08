Inseguridad, tema que dio votos a AMLO, dice Roy Campos

Un nuevo estudio sobre el electorado mexicano reveló que durante tres elecciones presidenciales, quienes fueron más leales a Andrés Manuel López Obrador en las urnas fueron aquéllos que consideraron que la corrupción era el problema más importante que aquejaba a México. En el estudio dado a conocer por Consulta Mitofsky se subraya que la indignación contra la corrupción se mantuvo estable en una tercera parte del electorado que votó por López Obrador en 2006 y 2012, pero que se elevó dramáticamente a casi el 50 por ciento este año.

Al respecto y en entrevista con Raymundo Riva Palacio, en ‘Estrictamente Personal’, Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, señaló que, en las encuestas, la corrupción siempre ha sido una variable que ha favorecido a López Obrador, pues los ciudadanos lo ven a él como una alternativa ante este problema.

Sin embargo, explicó que existen otras variables que han cambiado, por ejemplo, en 2006 la base de apoyo de López Obrador eran los mayores de 50 años, pero para el 2012 y el 2018 fueron los jóvenes, es decir, cambió totalmente su objetivo y entonces capturó a éstos.

El director de Consulta Mitofsky destacó que para muchas personas fue una sorpresa que en este 2018 los ciudadanos más escolarizados hayan apoyado López Obrador, sin embargo, esto ya había pasado en el 2012, cuando muchos ciudadanos con estudios vieron al político tabasqueño como una alternativa para que no ganara el PRI.

Respecto a los dos grandes temas de la campaña electoral, que fueron inseguridad y corrupción, Roy Campos señaló que el tema de la corrupción le dio muchos votantes a López Obrador, pero también el tema de la inseguridad.

Agregó que la inseguridad en México ha crecido desde el 2000 y nunca se había llegado a una campaña electoral con una percepción de inseguridad tan grande como la que se llegó en este 2018, es decir, el 39% de los votantes consideran que es el principal problema de México y no la corrupción.

En el 2000 sí fue la corrupción por lo que sacaron al PRI, hoy no, hoy fue la inseguridad por lo que sacaron al PRI. No fue la corrupción, fue la inseguridad. 39% dijeron es el principal problema y elección tras elección es la variable que ha ido creciendo en percepción”, sentenció Campos.

Agregó que la inseguridad es “un foco amarillo” para el próximo gobierno, en dos sentidos, primero porque los votantes han ido creciendo en esta variable y segundo porque durante esta campaña muchos candidatos fueron asesinados.

Sobre los foros y nuevas ofertas del presidente electo, el director de Consulta Mitofsky señaló que estos foros no han tenido aún mucho efecto en la población porque han ido aparejados con noticias de inseguridad impresionantes.

Así mismo, señaló que en este 2018 se llegó a las elecciones con la peor imagen de la autoridad electoral y peor imagen de la autoridad federal, es decir que el presidente llegó en su peor momento y la autoridad llegó en su peor momento.

Cuando lo ves así, entiendes… llegamos en el momento del antisistema. No quieren al Ejecutivo, no quieren a las instituciones, es justo el triunfo del antisistema y entiendes el tsunami que se dio en todo el país. Sí, hay un deterioro de todo lo que es autoridad, que se la ganaron si quieres, porque no funcionaron…”, puntualizó Roy Campos.