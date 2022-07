Por inseguridad, médicos especialistas rechazan plazas en hospital de San Juanito, Bocoyna

Hay preocupación entre los médicos en Chihuahua p or lo que ocurre en la sierra Tarahumara y al mismo tiempo están conscientes que esto va a dejar a miles de personas sin servicios médicos. Este martes en Ciudad Juárez salieron a manifestarse.

Daniel Acosta llegó en agosto de 2021 a la comunidad de San Juanito, en Bocoyna, Chihuahua, donde se ha enfrentado a la violencia y al déficit de doctores y, ahora, al asesinato de la anestesióloga de la clínica IMSS-Bienestar.

“Lo que he visto es que tienen normalizada la violencia los administrativos que tienen aquí viviendo unos toda su vida, otros 10, 20 años. Sin embargo hay mucha rotación de médicos residentes, donde cada cuatro o seis meses llegan nuevos y se van”, dijo Daniel Acosta, médico pasante en San Juanito.

En la convocatoria para contratación de médicos especialistas del IMSS en el país en mayo pasado, la Clínica 18 abrió cuatro puestos para ginecólogos, internistas y pediatras. En el hospital no han sido notificados que estos lugares vayan a ser ocupados, por lo que actualmente forma parte del trabajo de los pasantes.

“Asistimos al cirujano como primer ayudante, a la ginecóloga, atendemos partos, estamos al pendiente de piso, de algún paciente grave, del manejo por cualquier inconveniente que haya en piso, en quirófano y asistiendo partos. Faltan médicos de base, nosotros no venimos a cubrir necesidades, no somos mano de obra barata”, reiteró Daniel Acosta, médico pasante en San Juanito.

A la fecha quedan tres médicos pasantes, que terminan este mes su estadía para agosto llegarían nueve más, pero la Universidad Autónoma de Chihuahua ya notificó al hospital que no enviará estudiantes mientras no haya condiciones de seguridad.

“No cualquiera asimila mejor este tipo de violencia que se vive, este tipo de no salir después de las ocho, no te andes solo si, eres doctora no te andes sola en la calle”. Daniel Acosta, médico pasante en San Juanito