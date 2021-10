Inscribir al RFC a mayores de 18 años busca evitar fraudes: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló hoy, 19 de octubre de 2021, que inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a los mayores de 18 años busca evitar fraudes.

Al ser cuestionado acerca de las críticas de la oposición por la intención de que el RFC sea obligatorio para los mayores de 18 años, el presidente señaló:

“Sí, se busca de que no haya fraudes utilizando el hecho de que son menores de edad, pero eso no afecta en nada, eso es bueno también, es lo mismo. Lo que pasa es que los opositores están muy ofuscados, muy nerviosos, no saben cómo cuestionar, critican por todo”.